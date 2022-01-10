وفاة ثلاثينية اختناقا بالغاز في غليزان

تدخلت مساء اليوم الإثنين، وحدة الحماية المدنية لدائرة جديوية لاجل حادث اختناق بالغاز مميت بوسط بلدية جديوية في غليزان.

ووجدت الضحية وهي امرأة متوفية جراء اختناقها بغاز اول اكسيد الكربون المنبعت من سخان الماء المتواجد داخل حمام المسكن.

وتبلغ الضحية من العمر، 30 سنة وهي أم لطفلين، حيث وجدتها الفرقة المتدخلة ملقاة بجانب مخرج الحمام.

وبعد عدة محاولات في عملية الانعاش والدلك الخارجي للقلب، الا أنه اتضح أن الضحية فاقدة للوظائف الحيوية. فيما تم تحويل الضحية الى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية.

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وفاة شخص واسعاف وإنقاذ 17 آخرين جراء الإختناق بالغاز

سجلت وحدات الحماية المدنية 3140 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن لأجل عدة حوادث، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 10 جانفي 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية للولاية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 107 تدخل من أجل عدة حوادث عبر عدة ولايات الوطن.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة شخصين بكل من ولايتي البليدة وإن قزام. وكذا إصابة 111 شخص بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 17 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه .

هذا وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية.

في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل تحويل

شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة متوفي. مختنق على إثر إستنشاقه لغاز البوتان المتسرب بمنزله السكني. وتم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 34 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 09 عمليات تعقيم عبر المنشأة والهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تم تدخل عناصر الحماية المدنية من اجل إطفاء 4 حرائق حضرية بكل من ولايات تيزي وزو وتيبازة وعنابة، بدون تسجيل خسائر بشرية.

فيما مكن تدخل الاسعافات، من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

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