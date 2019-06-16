وفاة جزائري بعد سقوطه من الطابق الثالث بألمانيا..!

هروبه من الشرطة الألمانية خوفا من ترحيله للجزائر

توفي شاب جزائري يبلغ من العمر 39 عاما، ينحدر من مدينة بوفاريك، في ألمانيا بعد تعرّضه للسقوط من الطابق الثالث.

حينما كان يحاول الهرب من عناصر الشرطة الألمانية التي لاحقته لترحيله إلى الجزائر.

وحسبما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية، فإن لاجئا جزائريا في العقد الثالث من العمر، قد لقي

حتفه بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث بألمانيا هروبا من الشرطة الألمانية، وحاولت الشرطة الألمانية

القبض على الرعية الجزائري محاولة إعادته إلى وطنه طبقا للاتفاقية التي تم إبرامها بين الجزائر وألمانيا بإعادة «الحراڤة» الجزائريين إلى بلدهم.

وقد حاول الشاب الجزائري صاحب 39 عاما، الفرار من الشرطة لعدم إعادته إلى الجزائر، غير أنه

لقي حتفه بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث، حيث ينحدر الضحية من مدينة بوفاريك في ولاية البليدة ويسمى «ع.مصطفى»، حسب مصادر إعلامية محلية بألمانيا.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الرعية الجزائري وبعد أن قبضت عليه الشرطة الألمانية داخل غرفته بالطابق الثالث.

وفي الوقت الذي كان يجمع أغراضه لترحيله، استغل فرصة وجود نافذة مفتوحة ليرمي نفسه عبرها هربا من عناصر الشرطة.