وفاة جزائري وإصابة 4 آخرين خلال مطاردة الشرطة بسويسرا

توفي جزائري وأصيب 4 آخرون، ليلة الأحد إلى الإثنين، في حادث مرور، بسويسرا، خلال محاولتهم الهروب من شرطة برن.

وحسب موقع lematin.ch، فقد أكد المتحدث باسم الشرطة جويل ريغلي أن جميع ضحايا الحادث هم من الجنسية الجزائرية.

ما وجده مكتب المدعي العام الإقليمي في بيرنيز جورا سيلاند هو أن السائق الذي فر من تفتيش للشرطة في بيل. كان يقود سيارة مسروقة، والتي تحتوي على العديد من الأشياء الثمينة “المسروقة على الأرجح”.

وتحدث النائب السويسري أندرياس هيغ عن مسار الضحايا، حيث قال “رفض طلب لجوئهم، وعليهم مغادرة سويسرا ومعارضة رحيلهم أو ترحيلهم. الأمر الذي يثير مشاكل خطيرة، لذلك ليس لديهم ما يخسرونه ويرتكبون جرائم تلو الأخرى، ولا يستجيبون لأوامر الشرطة وقرارات المحاكم. والسجن لفترة وجيزة، وغالبا ما يكونون متغطرسين ولا يثقون في الشرطة “.

في قائمة الأفعال التي يعاقب عليها القانون السويسري، حدد المجلس التنفيذي لبيرن بشكل أساسي السلوك غير اللائق والإصابات الجسدية. التي غالبًا ما تُرتكب بين الأشخاص المقيمين في المراكز وتحت تأثير الكحول. لكن عددًا “صغيرًا نسبيًا” من الأشخاص يرتكبون أنواعًا مختلفة من السرقة: سرقة المتاجر، والسرقة، والتهريب واقتحام المركبات.

وتستقبل مراكز اللجوء الفيدرالية مثل مركز Lyss / Kappelen طالبي اللجوء الذين يخضعون لأمر الترحيل، ويتعين عليهم مغادرة سويسرا.

المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم من قبل شرطة برن متنقلون وبعضهم يأتون من مراكز لجوء تقع في مناطق أخرى.

وبالتالي، فإن ركاب السيارة المتضررة لم يأتوا جميعًا من مركز الإحالة Lyss / Kappelen.

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