وفاة رئيس الفاف الأسبق والحكم الدولي الحاج بلعيد لكارن

إنتقل إلى جوار ربه رئيس الفاف الأسبق وأيقونة التحكيم الجزائري بلعيد لكارن.

وقدمت ودادية قدماء حكام كرة القدم لولاية وهران تعازيها لعائلة الفقيد “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الحكم الدولي السابق. وأيقونة التحكيم الجزائري الحاج بلعيد لكارن. وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة تتقدم جمعية ودادية قدماء حكام كرة القدم لولاية وهران وكل قدماء حكام وهران بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة المرحوم غفر الله له وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”

كما أن صلاة الجنازة على روح المرحوم ستكون بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بلعباس