وفاة رئيس جهاز المخابرات في ليبيا اللواء عبد القادر التوهامي

إنتقل إلى رحمة الله رئيس جهاز المخابرات الليبي، اللواء عبد القادر التوهامي اثر سكتة قلبية مفاجئة في العاصمة طرابلس.

أفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد في بيان له، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة عبد القادر التهامي رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف، الذي لبى نداء ربه مساء أمس السبت اثر نوبة قلبية”.

وأضاف ذات البيان “أن ليبيا فقدت أحد ابنائها الاوفياء المخلصين، الذي صان الامانة وتحمل المسؤولية في أصعب الفترات التي يمر بها الوطن”.

وقال المجلس الرئاسي في ذات البيان أن “الفقيد أخلص لليبيا طوال حياته”.