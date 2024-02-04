وفاة رئيس ناميبيا هاكه كينكوب

توفي الرئيس الناميبي هاكة كينكوب في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما بمستشفى في ويندهوك، حيث كان يُعالج من مرض السرطان.

وأعلنت الرئاسة في رسالة وقعها رئيس البلاد المؤقت نانغولو مبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس: “ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن هاكة كينكوب رئيس جمهورية ناميبيا. توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج”.

وأضاف البيان أن جينجوب الذي كان رئيس ناميبيا منذ 2014 كان محاطا بزوجته وأولاده عندما وافته المنية بمستشفى ليدي بوهامنا بالعاصمة.

وأعلنت الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي أن فحصا طبيا روتينيا كشف عن وجود “خلايا سرطانية” لدى رئيس الدولة. وذكرت أنه سيخضع “لعلاج مناسب”، مع احتفاظه بمهماته الرئاسية.

وكان كينكوب يعاني مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة. ففي 2013 خضع لجراحة بالدماغ.

وفي 2014، أعلن كينكوب، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.

وقبل وفاته، أعلن كينكوب رفض بلاده دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية التي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.