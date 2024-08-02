وفاة رجل بعد أن لدغته عدة دبابير

تعرض رجل يبلغ من العمر أربعين عامًا للهجوم في وقت متأخر من صباح الأربعاء. بينما كان يساعد صديقًا في تنظيف حديقته.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ليلة الأربعاء 31 جويلية إلى 1 أوت. بعد تعرضه للدغة العديد من الدبابير الشائعة في كلوجنات، في منطقة كروز، وفقًا لتقارير فرانس بلو.

وتعرض الرجل البالغ من العمر أربعين عامًا للهجوم في وقت متأخر من صباح الأربعاء. بينما كان يساعد صديقًا في تنظيف حديقته.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى غيريت من قبل رجال الإطفاء. حيث كانت حياته مهددة بسبب لدغات عديدة، خاصة في الرأس. إلى ان توفي ليلا.