وفاة رضيعة تحت عجلات شاحنة أخيها بالوادي

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 17 شهرا حتفها إثر دهسها عن طريق الخطأ من طرف إخيها بشاحنة أمام مقر سكنهم بالوادي.

وحسب معلومات تحصلت النهار أون لاين، عليها فإن الحادث وقع بقرية أكفادو ببلدية الدبيلة شرقا عاصمة الولاية الوادي .

حيث قام الاخ يتفريع معدات داخل البيت بشاحنته، وعند مغادرته لم ينتبه لإخته تخرج من الباب وتسقط تحت عجلات الشاحنة.

أين لفظت أنفاسها الأخيرة في عين المكان.

وقدتدخل أعوان الحماية المدنية بالدبيلة، لنقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث، فيما مصالح الدرك، تحقيقا في هذه الحادث.