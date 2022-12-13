وفاة سائحة فرنسية إثر تعرضها “لهجوم بالحجارة” في المغرب

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولة صحية مغربية بوفاة سائحة فرنسية مساء الاثنين، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة. وهذا على يد رجل “تظهر عليه علامات الخلل العقلي” قرب الرباط.

كما أوضحت، مديرة مركز جهوي بالرباط، ليلى درفوفي، في تصريح للوكالة، أن سائحة فرنسية مسنة تعرضت قرب الرباط لهجوم بالحجارة. على يد رجل “تظهر عليه علامات الخلل العقلي”. و”توفيت متأثّرة بجروحها بينما لا يزال زوجها الذي أصيب على غرارها بجروح يرقد في المستشفى”.

في حين، أشارت ليلى درفوفي إلى أن السائحة الثمانينية “توفيت متأثرة بإصابتها بصدمة في الرأس، أما زوجها فحالته مستقرة”.