وفاة سبعينية وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بمعسكر

توفيت سيدة في العقد السابع من العمر، وأصيب 5 أخرون بجروج متفاوتة الخطورة، على اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، في معسكر.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 14، في شطره الرابط بين معسكر وبلدية ماوسا، عند محور دوران قراش.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على متنها 6 أفراد من عائلة واحدة.

وخلف الحادث، وفاة سيدة في العقد السابع من عمرها، في مكان الحادث متأثرة بجروحها، فيما أصيب 3 أطفال ورجل وإمراة بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 4 و37 سنة.

وتم اسعاف المصابين وإجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بسيدي سعيد بمدينة معسكر، من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما تم تحويل جثة العجوز إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المصلحة.