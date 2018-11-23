وفاة سبعيني واختناق زوجته بعد تسرب للغاز بباتنة

لقي، اليوم الجمعة، شخص يبلغ من العمر 75 عاما مصرعه، إختناقا بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة .

فيما تم نقل زوجته البالغة من العمر 64 سنة، في حالة حرجة إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة اليوم الجمعة، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، بأن أعوان الحماية المدنية من الوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية، تدخلوا في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم

ليجدوا الضحية جثة هامدة وزوجته فاقدة للوعي، بمنزلهما العائلي بحي كشيدة بطريق حملة.

و قد شرعت المصالح المختصة، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.