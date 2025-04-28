وفاة ستيني في حادث دهس بوهران 

لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين قديل و حاسي بن عقبة، بولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

واوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في دهس سيارة لشخص، في حدود الساعة 05سا20د. على مستوى الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين قديل وحاسي بن عقبة، بلدية حاسي بن عقبة و دائرة بئر الجير.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 60 سنة، تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور