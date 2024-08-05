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أخبار الجزائر

وفاة شخصين داخل بئر في تيبازة

بقلم أسماء.ع
وفاة شخصين داخل بئر في تيبازة
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لقي شخصان، حتفهما اليوم الاثنين، كانا يقومان بتنظيف بئر عمقه 25 متر  في ولاية تيبازة.

وجاء في بيان الحماية المدنية أن الأخيرة “تدخلت على الساعة 11 سا 54 دقيقة من أجل انقاذ شخصين داخل بئر مغمور بالمياه. عمقه حوالي 25 متر. كانا يقومان بعملية تنظيف البئر، بحي بني راشد واد السبت،  ببلدية مسلمون و دائرة قوراية”.
و”تم إنتشال جثة شخصين متوفيين من جنس ذكر يبلغان من العمر 34 سنة و40 سنة. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قوراية”.

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