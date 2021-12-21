وفاة شخصين داخل كوخ اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من موقد الفحم

لقي شخصين حتفهما داخل كوخ اختناقا اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من موقد الفحم بمنطقة آزغار بولاية بجاية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 7:42 من صبيحة اليوم بالمكان المسمى آزاغار ببلدية بجاية.

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الغاز يحصد 9 ضحايا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كما لقي 9 أشخاص مصرعهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من ولاية وهران، والبويرة وبجاية. حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف 37 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تسببت حوادث المرور عبر عدة ولايات خلال ذات الفترة في وفاة 9 أشخاص، وإصابة 200 آخرين بجروح مختلفة.

ومن جهة أخرى تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية سوق أهراس إثر انفجار مدفأة داخل منزل ببلدية ودائرة المشروحة. خلف إصابة 07 أشخاص بحروق طفيفة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين بكل من ولايتي الجزائر والشلف دون تسجيلأي خسائر بشرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ34 عملية تحسيسية حول ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي.

وكذا التباعد الإجتماعي بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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للإشارة، فقد لقي شخص مصرعه في حادث مرور ، اثر تعرضه للدهس من سيارة من نوع “كيا”، حيث توفي في عين المكان. وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 7 بالطريق الوطني رقم 9 بإقليم بين بوخليفة وتيشي بولاية بجاية. هذا ويبلغ الضحية 30 سنة وينحدر من ولاية سوق أهراس.