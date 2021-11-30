وفاة شخص اثر حادث مرور بالطرق الوطني رقم 95 بسيدي بلعباس

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اخرين، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 95 الرابط ببلدية مولاي سليسن بسيدي بلعباس.

ووقع هذا الحادث بين شاحنتين، اين خلف وفاة واصابة آخرين بجروح مختلفة نقلوا على جناح السرعة الى مستشفى عبد القادر حساني.

طالع ايضا: إليزي: وفاة 4 أشخاص في اصطدام بين شاحنتين

لقي صبيحة اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم بعد حادث مرور أليم تمثل في اصطدام بين شاحنتين بولاية إليزي.

وحسب مصالح الدرك الوطني، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود و بلدية برج عمر ادريس، بمنطقة الحمرة. تمثل في إصطدام بين شاحنتين كبيرتين خلّف وفاة 4 أشخاص.

طالع أيضا: الوادي: قتيل وجريحان في حادث مروع

خلف حادث مرور خطير ومميت على مستوى طريق رقم 403 بالقرب من مفترق الطرق بجانب مستشفى مكافحة السرطان ببلدية الوادي. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة نفعية من نوع “كونڨو” بشاحنة للأشغال العمومية تابعة لبلدية الوادي.

الحادث خلف حالة وفاة في عين المكان طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجريحان من جنس ذكر اعمارهم 48 و 60سنة

وتدخل أعوان الحماية المدنية. والتي تم اسعاف الجرحى في عين المكان، ونقلهم مع الضحية الى استعجالات 8 ماي.

طالع أيضا:

تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل حادثي مرور خطيرين، خلّفا قتيلا واحدا وجريحين.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الأول، بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت. بإقليم بلدية عين قادة.

وتمثل في اصطدام شاحنة بسيارة نفعية، خلّف وفاة سائق السيارة فيعده الرابع بعين المكان. كما أصيب مرافقه بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الإستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي على الساعة 3:05 صباحا من أجل حادث مرور خطير.

وتمثل في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية عند محور الدوران مدخل بلدية سيدي علي بوسيدي.كما تسبب في إصابة شخص واحد بجرو خطيرة نقل على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات .