 وفاة شخص بصعقة كهربائية في قسنطينة

لقي شخص مصرعه، على إثر إصابته بصعقة كهربائية فوق عمود للتوتر العالي بحي الصنوبر السفلي ، بلدية و دائرة قسنطينة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم التدخل من أجل إسعاف شخص إثر إصابته بصعقة كهربائية فوق عمود للتوتر العالي. بحي الصنوبر السفلي، بلدية و دائرة قسنطينة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

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