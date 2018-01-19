وفاة شخص مصاب بفيروس “H1N1” بسطيف

حيث حول الضحية، أمس الخميس من مستشفى برج بوعريريج إلى مستشفى سطيف.
انحرفت ظهر اليوم الجمعة، القاطرة الأخيرة لقطار لنقل المسافرين عن السكة الحديدية بمنطقة أولاد ميمون ولاية تلمسان.
وأكدت مصار "النهار" أنّ الحادث وقع بينما كان القطار…
فسخت مصالح ولاية تبسة العقد امع الشركة التركية "بوليكون كرامادن" التي كانت مكلفة ببناء 1.500 مسكن "عدل2" بالولاية.
وقال والي الولاية بأن هذا القرار اتخذ بسبب…
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو صادم لأب يحمل ابنته الرضيعة في رحلة الموت "الحرقة" بفلوكة في عرض البحر.
ويظهر في الفيديو، والد الرضيعة رفقة عدة…
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