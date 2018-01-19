وفاة شخص مصاب بفيروس “H1N1” بسطيف

توفي اليوم الجمعة، الشخص المصاب بإنفلونزا فيروس “H1N1” بالمستشفى الجامعي بسطيف.

حيث حول الضحية، أمس الخميس من مستشفى برج بوعريريج إلى مستشفى سطيف.