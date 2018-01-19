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وفاة شخص مصاب بفيروس “H1N1” بسطيف

أخبار الجزائر
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وفاة شخص مصاب بفيروس “H1N1” بسطيف
بقلم عمار بوقطاية

توفي اليوم الجمعة، الشخص المصاب بإنفلونزا فيروس “H1N1”  بالمستشفى الجامعي بسطيف.

حيث حول الضحية، أمس الخميس من مستشفى برج بوعريريج إلى مستشفى سطيف.

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