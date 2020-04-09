وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بإليزي

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين إليزي وجانت، في مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين.

وتمثل هذا الحادث، في انقلاب شاحنة كانت محملة بالخضر متجهة إلى جانت، بالمكان المسمى منحدر “إيسريغاون” بعد انحرافها على الطريق.

مما أدى إلى هلاك السائق وهو في الثلاثينات من عمره بعين المكان، واصابة اثنين من مرافقيه بجروح مختلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل المصابين لمصلحة الاستعجالات بمستشفى وان تميضي بمدينة إليزي، وتحويل جثث الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.