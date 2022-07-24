وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة من جسر بقسنطينة

لقي شخص حتفه، وأصيب 4 آخرون بجروح، إثر إنحراف وسقوط سيارة من أعلى الجسر بمنطقة واد حميميم في قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية دائرة الخروب، صباح هذا اليوم لأجل هذا الحادث.

حيث إنحرفت سيارة سياحية لنقل المسافرين، تعمل على الخط الرابط بين سوق أهراس قسنطينة، وسقطت من أعلى الجسر.

ليخلف هذا الحادث ضحية متوفية بعين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة. حيث أكد طبيب الحماية المدنية حالة الوفاة.

كما خلف الحادث إصابة 4 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و67 سنة، “3 ذكور وأنثى”.

وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان مع إجلاءهم إلى مستشفى الخروب.

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وفاة 37 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين

لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 646 آخرون في عدة حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة. وحسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثث 10 أشخاص توفوا غرقا. وتم إنتشال 4 جثث على مستوى الشواطئ و6 بمجمعات مائية بكل من تيبازة وبجاية وبومرداس، البيض والمسيلة. حيث تم انتشال جثث الضحايا وتحويلها إلى المستشفيات المحلية. كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء 8 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، والطارف، وعنابة، وغرداية، النعامة والوادي. ومكنت الإسعافات من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة.

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