وفاة شخص وإنقاذ 26 آخرين من التسمم بالغاز

توفي شخص، وتم إنقاذ 26 آخرين، في حوادث الاختناق بالغاز التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2927 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 12 تدخلا، تم خلالها إسعاف 26 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

أما بالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 184 تدخلًا، أسفرت عن وفاة شخصين، وجرح 228 آخرين.