وفاة شخص و إصابة 4 آخرين في حادثي مرور بمعسكر و قسنطينة

سجلت مصالح الدرك الوطني اليوم الاثنين، عن وقوع حادثي مرور بولايتي معسكر وقسنطينة، مما أدى الى وفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح.

وفي هذا السياق صرح الرائد سمير بوشحيط، عن وقوع حادث مرور عبر الطريق السيار شرق غرب بالقرب من محطة الخدمات بابا علي بلدية مقطع دوز اتجاه وهران.

وتمثل الحادث في اصطدام بين مركبتين سياحيتين وشاحنة نوع جرار مخلفا إصابة 4 أشخاص بجروح.

وأضاف أن الحادث تابع اقليميا لولاية معسكر، مرجعا السبب في حدوثه الى محدودية الرؤية بسبب الضباب.

الى جانب ذالك، صرح ذات الرائد عن تسجيل حادث مرور آخر وقع عبر الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين ولاية قسنطينة وبلدية الخروب بالضبط بمنطقة سيساوي.

وأوضح أن الحادث وقع بسبب دهس مركبة سياحية لأحد المارة، مخلفا وفاة شخص. واصابة آخر بجروح على مستوى الوجه و آلام بالحوض و الصدر.

كما قدمت له الإسعافات بعين المكان و تم نقله من طرف الحماية إلى المستشفى الجامعي قسنطينة لتلقي الاسعافات اللازمة.

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