وفاة شخص و إصابة 4 آخرين في حادثي مرور بمعسكر و قسنطينة
سجلت مصالح الدرك الوطني اليوم الاثنين، عن وقوع حادثي مرور بولايتي معسكر وقسنطينة، مما أدى الى وفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح.
وفي هذا السياق صرح الرائد سمير بوشحيط، عن وقوع حادث مرور عبر الطريق السيار شرق غرب بالقرب من محطة الخدمات بابا علي بلدية مقطع دوز اتجاه وهران.
وتمثل الحادث في اصطدام بين مركبتين سياحيتين وشاحنة نوع جرار مخلفا إصابة 4 أشخاص بجروح.
وأضاف أن الحادث تابع اقليميا لولاية معسكر، مرجعا السبب في حدوثه الى محدودية الرؤية بسبب الضباب.
الى جانب ذالك، صرح ذات الرائد عن تسجيل حادث مرور آخر وقع عبر الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين ولاية قسنطينة وبلدية الخروب بالضبط بمنطقة سيساوي.
وأوضح أن الحادث وقع بسبب دهس مركبة سياحية لأحد المارة، مخلفا وفاة شخص. واصابة آخر بجروح على مستوى الوجه و آلام بالحوض و الصدر.
كما قدمت له الإسعافات بعين المكان و تم نقله من طرف الحماية إلى المستشفى الجامعي قسنطينة لتلقي الاسعافات اللازمة.
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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية
لقي ستيني حتفه، اليوم الأحد، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية. وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.
وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.
كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.
وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور وإختناقا بالغاز خلال يوم
خلفت حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين وإصابة 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ143 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.
وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة شخصين وإصابة 182 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.
كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.