وفاة صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجزائر

توفي اليوم السبت، الملاكم السابق، موسى مصطفى، صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجزائر، عن عمر يناهز 62 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان البطل الأولمبي، الذي أهدى برونزية للجزائر، في أولمبياد 1984 بلوس انجلوس. قد تعرض لحادث مرور، شهر أفريل الفارط، جعله يقبع لعدة أيام في غرفة الانعاش، بعد إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

قبل أن يتم نهاية جوان الفارط، عقب تجازه مرحلة الخطر. تحويله الى مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي والطب الفيزيائي بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران. حيث خضع إلى فترة تأهيل لمختلف وظائفه الحيوية.