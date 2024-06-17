“وفاة صديق الثورة الجزائرية الكوبي “مازولا كولاز

أعلن في الجزائر، اليوم، عن رحيل العضو المؤسس للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، الكوبي جيرالدو مازولا كولاز، عن عمر يناهز 86 عاماً.

وزار كولاز الذي توفي تحديدا يوم 13 جوان 2024 بهافانا الجزائر عامي 2022 و2023.

كما شغل كولاز سفيراً لكوبا في عدّة بلدان إفريقية أبرزها الجزائر، التي أمضى فيها أربع سنوات بين عامي 1974 و1978، ولطالما تغنى المرحوم بقيم “مكة حركات التحرّر”.

واشتهر مازولا كولازو بمواقفه المؤيدة للثورة الجزائرية ولحركات التحرّر في إفريقيا، وكان الفقيد من بين أبرز المؤيدين لتأسيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، وهي جمعية تهدف إلى الحفاظ على روح التضامن مع القضايا العادلة التي لا تزال حية.