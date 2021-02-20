وفاة طفل وتسجيل 21 إصابة بـ”البوحمرون” في برج باجي مختار 

حسب المصالح الصحية في المنطقة

أفاد مصدر مسؤول على مستوى مصالح الصحة في المقاطعة الإدارية برج باجي مختار الواقعة أقصى جنوب ولاية أدرار، أمس، أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس لعدد الإصابات بـ”البوحمرون” على مستوى المنطقة، بعدما تم تسجيل وفاة طفل و10 حالات، بحر الأسبوع المنقضي، في بلدية تيمياوين.

كما تم تسجيل نحو 10 حالات إصابة أخرى مماثلة في بلدية برج باجي مختار، أي بمجموع 21 حالة إصابة وحالة وفاة، موضحا أن أغلب هذه الحالات مستوردة، كما تم إرسال عينات منها إلى معهد “باستور” في العاصمة، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن مصالح الصحة سخّرت فرقة طبية خاصة شرعت في تلقيح فئات واسعة من الأطفال على مستوى البلدية وبعض مناطق تواجد السكان البدو الرحّل، بهدف تطويق انتشار المرض، فيما لا تزال العملية متواصلة لحد الآن، كما سخّرت ذات المصالح كل الوسائل البشرية والمادية بغرض توفير العلاج اللازم لهذه الحالات والتكفل بها في ظروف حسنة، تزامنا مع وجود قافلة طبية تضامنية متكونة من أطباء مختصين قدموا من مختلف مناطق الوطن، حيث أبرز من جهة أخرى، أن الوضعية متحكم فيها وأن كل الحالات تخضع للعلاج، ومنها حالات شفيت تماما من هذا المرض المعدي.