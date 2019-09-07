وفاة عالم نووي مصري في المغرب بـظروف غامضة!

ضجت المواقع الإعلامية المغربية والمصرية، في الساعات القليلة القادمة، بخبر وفاة عالم نووي، مصري الجنسية، في مدينة مراكش المغربية، بظروف غامضة.

وحسب موقع “الحرة”، شعر العالم المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان، بمغض حاد ببطنه الأربعاء الماضي.

وذلك بعدما شرب العالم كوبا من العصير، أثناء إقامته بفندق بمنطقة مراكش.

لينقل الطبيب إلى مصلحة طبية خاصة، لتلقي الإسعافات، أين فارق الحياة.

وعلى اثر وفاته، أمرت النيابة العامة المغربية، بتشريح جثمان رمضان، لتحديد سبب وفاته، ومعرفة إن كانت هناك جريمة، أم أن وفاته كانت طيبيعية.

وكان العالم المصري، في زيارة لمراكش، للمشاركة في مؤتمر علمي، وهو الذي كان مكلفا، منذ 2015، بدراسة الأثار المحتملة للمفاعلات النووية.