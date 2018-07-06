وفاة عمران الزعبي وزير الإعلام السوري السابق

نعت وزارة الإعلام السورية وزير الإعلام السابق عمران الزعبي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ58 عاما، إثر أزمة قلبية حادة.

وتوفي الزعبي وزير الإعلام السابق، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية إثر نوبة قلبية حادة نقل على إثرها إلى مشفى “الشامي” في دمشق حيث وافته المنية هناك.

الزعبي من مواليد دمشق لعام 1959، تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق، وعمل محاميا، وترك مجموعة من البحوث في القانون المدني والتجاري والسياسة والإعلام.

وشغل منصب وزير الإعلام في حكومة وائل الحلقي بين عامي 2012 و2016.