وفاة قاصر وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط في تبسة، وبدعم من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببلدية الحمامات، ليلة الأحد الى الإثنين، لأجل حادث مرور خلف وفاة قاصر وإصابة 3 آخرين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الطريشة ببلدية ودائرة مرسط.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة بشاحنة كانت مركونة على حافة الطريق، مسفرا عن وفاة فتاة والبالغة من العمر حوالي 15 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص آخرين، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات ذات المستشفى.

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