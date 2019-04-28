وفاة مأساوية لعارض أزياء سقط على المنصة

لقي عارض أزياء، مشارك في أسبوع الموضة، في ساو باولو البرازيلية، نهاية مأساوية، بعدما شعر بالإعياء ووقع على المنصة، قبل أن يفارق الحياة.

ونقلت وكالة “أسوشييتدبرس”، أن إدارة منظمي الفعالية، علمت بوفاة العارض “تاليس سوريس”، الذي تعرض لوعكة صحية، خلال عرض لماركة أوكسا البرازيلية.

بينما ذكرت الصحيفة المحلية اليومية “فولها دي ساو باولو”، أن سوريس تعثر في رباط حذائه وسقط.

وفقد تاليس “26 عاما”، وعيه، السبت، عندما كان يستدير لمغادرة منصة العرض.

وذكرت “أسوشييتدبرس”، أنه سرعان ما سقط الشاب، تدخل عناصر الإسعاف المتواجدون في الموقع، أمام أعين الجمهور المذهول.

وعبر حسابها على إنستغرام، أعربت إدارة “أوكسا”، عن صدمتها الكبيرة بوفاة “سوريس”.

ويعد أسبوع الموضة في “ساو باولو”، الذي انطلق في 22 أفريل واختتم السبت، من أهم الفعاليات في أميركا اللاتينية.