وفاة مدير مستشفى ووهان بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي مدير مستشفى “ووتشانغ” في مدينة ووهان الصينية، “ليو تشى مينغ”، بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد، صباح اليوم الثلاثاء.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية، فإن المتوفي هو جراح أعصاب، ويشغل منصب مدير مستشفى مدينة ووهان.

كما توفي الطبيب “لي وين ليانغ”، والذي يعد أول من أطلق تحذيرات حول انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان، وتم إسكاته من قبل السلطات الصينية.

وتوفي مكتشف الفيروس، نتيجة الإصابة بالمرض في أوائل فيفري الجاري.

وسجلت السلطات الصحية في الصين إصابة أكثر من 1700 شخص من الطاقم الطبي، في مدينة ووهان.