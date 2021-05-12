وفاة مريضين وإصابة آخرين في حريق بمستشفى حكومي بمصر

خلف حريق، إندلع بمستشفى الصدر في مدينة كفر الشيخ بمصر فجر اليوم الأربعاء، وفاة مريضين وإصابة آخرين.

ونقل موقع “الحرة”، عن المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، أن الحريق اندلع في وحدة العناية المركزة مما أسفر عن مقتل المريضين.

وأوضح ذات المسؤول، إن الحريق اندلع خلال الليل في المستشفى الحكومي الذي يعالج أمراض الجهاز التنفسي.

مشيرا إلى إنه كان يتواجد 16 مريضا في الوحدة عندما اندلع الحريق في الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث، إن القتيلين كانا ضمن الحالات الحرجة.

وتابع ذات المتحدث، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الناجم عن ماس كهربائي.