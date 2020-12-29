وفاة مصمم الأزياء العالمي الشهير بيار كاردان

توفي مصمم الأزياء العالمي الشهير بيار كاردان، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 98 عاما، حسب وكالة الأنباء الفرنسية

وبيار كاردان، هو مصمم أزياء فرنسي إيطالي المولد، ولد يوم 7 جويلية 1922.

واشتهر كاردان بأسلوبه المبتكر وتصميمات عصر الفضاء.

وعين بيار كاردان سفيرا للنوايا الحسنة لليونسكو في عام 1991.

وفي 16 أكتوبر 2009، تم ترشيح بيار كاردان سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وانتقل كاردان إلى باريس في عام 1945. وهناك، درس الهندسة المعمارية.

وأصبح كاردان، رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947، ولكنه منع من العمل في بالينسياغا.

وأسس المصمم، بيت للأزياء خاص به في عام 1950.

وبدأ بيار حياته المهنية عندما صمم حوالي 30 زي “لحزب القرن”، في حفلة تنكرية في قصر فينيسيا في 1951.

وبدأ كاردان في تصميم الأزياء الراقية في عام 1953.