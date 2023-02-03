وفاة مصمم الأزياء العالمي PACO RABANNE

توفي باكو رابان ، مصمم الأزياء والعطار الإسباني الشهير، عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لصحيفة Telegram.

ووفقا لذات المصدر، فقد توفي PACO RABANNE في منزله في بلدة بورتسال في بلدة بلودالميزو (فينيستير).

للإشارة، فإن فرانسيسكو «باكو» رابانيدا كويرفو، المعروف أكثر باسم باكو رابان من مواليد 18 فيفري 1934. هو مصمم أزياء فرنسي، إسباني الأصل، الذي أصبح يعرف باسم الطفل الجامح. في عالم الموضة الفرنسيه في ستينيات القرن الماضي 1960.

في عام 1939 بعد فوز فرانكو الحرب، هرب من إسبانيا إلى فرنسا مع والدته. وكان تعليمه في الأصل في الهندسة المعمارية.

كما بدأ مسيرته في عالم الأزياء من خلال إبتكار المجوهرات لدور عالمية مهمة مثل جيفنشي، ديور، وبالينسياغا.

وفي العام 1966، قرر تأسيس الأزياء الخاصة به التي حملت اسمه Paco Rabanne. والتي إستخدم فيها موادا غير تقليدية مثل المعادن والورق والبلاستيك في تصاميمه الغريبة.

كما عرفت تصاميمه بعد العمل على أزياء الفيلم الخيالي العلمي Barbarella في العام 1968. ثم إرتبط إسمه بالفنانة Mylène Farmer، وفي تلك الفترة بدأ تركيز عمله على العطور، لعد تعاونه مع Puig. وفي العام 1978 بنت الشركة مصنع للعطور في شارتر فرنسا.

في الثمانينات واجه مشاكل في دفع مستحقات اسم الماركة، والمشاكل القانونية مع الدولة. جعلته ينتظر أكثر من ثمان سنوات ليسترد اسمه.