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الوطني

وفاة مُتطوع بالهلال الأحمر الجزائري أثناء أداء واجبه الإنساني

بقلم نادية بن طاهر
وفاة مُتطوع بالهلال الأحمر الجزائري أثناء أداء واجبه الإنساني
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قدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي، تعازيها، في وفاة المتطوع رضا نامون باللجنة المحلية “الأخضرية”، أثناء أداء واجبه الإنساني.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة الهلال الأحمر الجزائري خبر وفاة المتطوع رضا نامون باللجنة المحلية “الأخضرية”، أثناء أداء واجبه الإنساني”.

وأضافت التعزية: “وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي. أصالة عن نفسها ونيابة عن إطارات ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري. بخالص العزاء والمواساة لعائلة المرحوم بولاية البويرة. راجية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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