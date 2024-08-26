وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية

توفي منذ قليل نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز 89 سنة.

نبيل العربي هو سياسي ودبلوماسي مصري. تنقل في الوظائف من قاضٍ في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية. قبل أن يستقر به المقام أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

وولد نبيل عبد الله العربي يوم 15 مارس 1935، في العاصمة المصرية القاهرة. وتخرج في كلية الحقوق عام 1955. ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي. وعلى الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

كما عمل مستشاراً قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

عُين سفيراً لمصر لدى الهند (1981-1983). وممثلاً دائما لها لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987-1991)، وفي نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط. وكان قد رُشح في 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 جانفي لتولي هذه الحقيبة.