وفاة وزير الطوارئ الروسي بطريقة مأساوية لدى محاولته إنقاذ شخص

توفي وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في “تيليغرام” أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

مضيفة أن زينيتشيف، قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

وتوفى المصور الذي حاول الوزير إنقاذه، أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

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