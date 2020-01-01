وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال 24 سا فقط

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث مرور وقعت على مستوى ولايات الوطن.

كشفت حصيلة لوحدات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن تسجيل 7 حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الحماية المدنية أن الحوادث تسببت في وفاة 11 شخصا وإصابة 30 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت الحماية المدنية أن الحوادث سجلت في كل من ولاية غرداية و ولاية بسكرة.

أين تسبب حادث ولاية غرداية في وفاة 06 اشخاص وإصابة شخص واحد اخر بصدمة، فيما تسبب حادث ولاية بسكرة في وفاة 3 أشخاص.

وأوضحت الحماية المدنية أنه تم نقل الضحايا الى القطاعات الصحية المحلية.