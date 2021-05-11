وفاة 11 شخصا وإصابة 4 آخرين إثر حادث إطلاق نار بإحدى المدارس الروسية

لقي،اليوم الثلاثاء،11 شخصا مصرعهم في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في مدينة قازان الروسية ، فيما أصيب 4 آخرون.

وحسبما وكالة سبوتنيك بالموازاة مع المستجدات الأولية ، في حادث الانفجار توجد 11 حالة وفاة و4 إصابات، نُقلوا على جناح السرعة للمستشفى

كما أوضح ذات المصدر، أنه من بين القتلى تلميذين لقيا حتفهما بعد أن قفزا من نافذة الطابق الثالث.

وفي السياق ذاته، وقع الانفجار في أحد مباني المدرسة ، كما تم رصد دخان كثيف.

من جهة أخرى، تم إخلاء المدرسة من التلاميذ، في حين تم اعتقال مراهق يشتبه فيه بإطلاق النار في المدرسة.