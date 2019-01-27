وفاة 15 شخصا في حادث مرور بالبيرو

خلف حادث مرور بالبيرو مالا يقل عن 15 شخص وأصيب 29 آخرون، إثر اصطدام حافلة وشاحنة وسقوطهما في منحدر.

وحسب وسائل اعلام محلية، الحادث وقع ليلة الجمعة بمنطقة تسمى “لا باسكانا”، على مستوى الطريق الرابط بين أريكيبا وجهة بونو.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام الحافلة بشاحنة كانت تسير في الإتجاه المعاكس، مما أدى إلى سقوط العربتين في منحدر على نحو 50 مترا.

ونقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة أريكيباي، الواقعة جنوب العاصمة ليما بأزيد من ألف كيلومتر.

وتخلف حوادث السير بالبلد الجنوب أمريكي، نحو 3 لاف قتيل وحوالي 55 ألف جريح سنويا.

ويعود ذلك إلى غياب الحذر من قبل السائقين، والحالة السيئة للطرق والعربات.