سجلت مديرية الأمن الوطني وفاة 16 شخصا، و422 جريحا، في 318 حادث مرور، خلال أسبوع، بالمناطق الحضرية.

وفي الحصيلة الأسبوعية لحوادث المرور الجسمانية في المناطق الحضرية، تم في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر 2018.

وقد سجلت ذات المديرية زيادات في عدد الوفيات وحوادث المرور، مقارنة بالفترة الممتدة من 11 الى 17 ديسمبر، أين تم تسجيل 06 وفيات و324 جريحا في 264 حادث مرور.

وتعود أسباب هذه الحوادث إلى العامل البشري بالدرجة الأولى، بنسبة 94.97%، فيما تسببت المركبة بالحوادث بنسبة 3.14%، أما الطريق والمحيط فكان بنسبة 1.89 %.