وفاة 17 شخصا بحوادث مرور وغرق 7 آخرين في الشواطئ خلال 48 ساعة

توفي 17 شخصا وأصيب 428 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية. وأضاف البيان، أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة، 7 حالات وفاة غرقا على مستوى عدد من الشواطئ.

وقامت فرق الحماية المدنية بانتشال جثث الغرقى في العديد من الشواطئ الولايات، تيزي وزو، وبومرداس والجزائر، وتيبازة. فيما تم انتشال بولاية ميلة جثة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، من واد الكبير ببلدية باينان.

وأشار بيان الحماية المدنية من جهة أخرى، أن وحداتها أخمدت 10 حرائق حضرية ومختلفة على مستوى ولايات الجزائر، سطيف. إضافة إلى الجلفة، تيارت، سوق اهراس، البويرة، تقرت، قسنطينة، تبسة والمسيلة، أدت إلى إصابة شخصي بحروق .

وأضاف المصدر ذاته، أن المصلحة، قامت خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ75 عملية تحسيسية حول الوقاية من كورونا. وهذا عبر 16 ولايات لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ64 عملية تعقيم عبر 13 ولايات عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.