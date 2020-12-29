وفاة 1931 شخصا في 5256 حادث خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020

سجل أفراد الدرك الوطني، إنخفاضا في عدد الحوادث، خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2020، وكذا خلال شهر ديسمبر الجاري.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 5256 حادث خلال نفس الفترة، خلف 1931 قتيل و8441 جريح.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فقد تم تسجيل إنخفاض في عدد الحوادث بنسبة 14,99 بالمائة.

كما تم تسجيل إنخفاض في عدد القتلى بنسبة 14,90 بالمائة، وكذا إنخفاض عدد الجرحى بنسبة 18,44 بالمائة.

أما فيما يخص شهر ديسمبر من هذه السنة، أي من 1 ديسمبر إلى غاية 27 ديسمير، فقد تم تسجيل 378 حادث.

وأسفرت هذه الحوادث، عن وفاة 125 شخصا، وجرح 619 آخرين.

وبالمقارنة مع السنة الماضية، فقد تم تسجيل إنخفاض في عدد الحوادث والقتلى والجرحى.