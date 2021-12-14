وفاة 21 شخصا و إصابة 930 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 21 شخصا وأصيب 930 أخرون في 837 حادث مرور وقع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع.

و في حصيلة أسبوعية للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 الى 11 ديسمبر 2021، سجلت 22063 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1460 تـدخـل من أجل 837 حادث مرور أدت إلى وفاة 21 شخص و جرح 930 آخرين ثم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصــيلة في ولايــة المدية بوفاة 6 اشخاص في مكان الحادث و جرح 19 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 20 حوادث مرور.

بالمقابل قامت وحدات الحماية المدنية بـ 743 تدخلا سمحت بإخـــماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 85 تدخل اثر 55 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ 6259 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5469 عملية إسعاف و إنقاذ 358 شخص من الخطر.

كما قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 110 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي.

الى جانب القيام بـ 62 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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