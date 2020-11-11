وفاة 28 شخصا وإصابة 1240 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع

الوطني
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وفاة 28 شخصا وإصابة 1240 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع
بقلم أمينة داودي

سجلت وحدات الحماية المدنية أكثر من 24 ألف تدخل خلال أسبوع، وكذا وفاة 28 شخصا في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حصيلة التدخلات سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 01 الى 07 أكتوبر 2020.

وتمت التدخلات بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي.

كما سجلت ذات الوحداث 1890 تـدخـل من أجل 1057 حادث مرور أدت إلى وفاة 28 شخص وجرح 1240 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية بجاية بوفاة شخصين وجرح 39 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 24 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2303 تدخلا سمح بإخـــماد 1794 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.


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