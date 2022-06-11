وفاة 29 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
لقي 29 شخصا حتفهم وأصيب 420 آخرون بجروح في 338 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
و حسبما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن وحدات الغطس للحماية المدنية تدخلت في نفس الفترة من أجل انتشال جثث 13 شخصا.
والذين توفوا غرقا بينهم 9 غرقوا في البحر بكل من ولايات بومرداس، تيبازة، الشلف، مستغانم، عنابة، جيجل وسكيكدة.
إضافة الى غرق 4 أشخاص في برك مائية بكل من المدية، عين الدفلى وسعيدة.
من جانب آخر، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 5 حرائق حضرية بكل من سطيف، أم البواقي، ورقلة، عين صالح وتلمسان.
و التي توفى بها شخص على إثر حريق شب في بيت قصديري متواجد بحي الرياض ببلدية تلمسان.
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وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
كما لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب و 1511 آخرين بجروح، في حوادث مرور مختلفة سجلت في عدة مناطق خلال أسبوع.
و حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت أثقل حصيلة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري في ولاية الجزائر.
وهذا بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة،
أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.
وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف
و إنقاذ 530 شخص من الخطر, وفق ذات البيان.
وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 425 آخرون بجروح، في حوادث مرور، وقعت على مستوى عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
و حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة للحماية المدنية، فقد تسجيل أثقل حصيلة على مستوى كل من ولاية الوادي بوفاة 9 اشخاص.
وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وهذا على إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 16.
بالمكان المسمى الدويلات، بلدية بن قشة، دائرة طالب العربي.
كما تم تسجيل بولاية تيارت، وفاة 6 اشخاص على إثر اصطدام بين سيارة لنقل المسافرين.
وشاحنة على الطريق الوطني رقم 91 بلدية سي الجيلالي بن عمار، دائرة الرحوية.