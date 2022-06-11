وفاة 29 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 29 شخصا حتفهم وأصيب 420 آخرون بجروح في 338 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

و حسبما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن وحدات الغطس للحماية المدنية تدخلت في نفس الفترة من أجل انتشال جثث 13 شخصا.

والذين توفوا غرقا بينهم 9 غرقوا في البحر بكل من ولايات بومرداس، تيبازة، الشلف، مستغانم، عنابة، جيجل وسكيكدة.

إضافة الى غرق 4 أشخاص في برك مائية بكل من المدية، عين الدفلى وسعيدة.

من جانب آخر، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 5 حرائق حضرية بكل من سطيف، أم البواقي، ورقلة، عين صالح وتلمسان.

و التي توفى بها شخص على إثر حريق شب في بيت قصديري متواجد بحي الرياض ببلدية تلمسان.

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