وفاة 29 شخصا وجرح 1151 آخرين خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية 21144 تدخل، خلال الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 14 سبتمبر.

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق.

كما شملت تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 11311 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

وتم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1404 جريح، وتحويل 9552 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1833 تـدخـل من أجل 1035 مرور.

وأدت هذه الحوادث إلى وفاة 29 شخصا وجرح 1151 آخرين، تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

للعلم أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة قسنطينة بوفاة 3 أشخاص وجرح 47 آخريــن.

وقد تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 35 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1599 تدخلا سمح بإخـــماد 1232 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وقامت الحماية المدنية بـ 6401 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5525 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.