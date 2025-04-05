وفاة 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بالمغير

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 46أ على مستوى منطقة رأس الجدر بلدية أم الطيور بولاية المغير.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي”، أنها سجلت حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46أ. على مستوى منطقة رأس الجدر بلدية أم الطيور.

وحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة (03) أشخاص (رحمهم الله) و إصابة ثلاثة (03) آخرين بجروح.

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