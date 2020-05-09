وفاة 3 أطفال في نيويورك بمرض نادر مرتبط بكورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إن 3 أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا.

وقال كومو في تصريحات صحفية، نقلتها “روسيا اليوم”، أن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية.

وظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض كورونا، وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وكشف كومو يوم الجمعة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أعراض مماثلة لعلامات مرض “كاواساكي”، وهو المرض الرئوي الذي يسببه كورونا.

وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد حياة الأطفال ارتباطا بالتعرض لكورونا، في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض

ويمكن لهذا المرض، مهاجمة أعضاء متعددة في الجسم، وتعطيل وظيفة القلب ويضعف صماماته، حسب ذات المصدر.