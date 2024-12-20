وفاة 37 شخصا في الحوادث خلال الأيام الأخيرة!

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن وفاة 37 شخصا في حوادث المرور، خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية، بلغ عدد التدخلات خلال نفس الفترة، 847 تدخلا، في حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 37 شخصا، وإصابة 894 آخرين، حسب ذات المصدر.

هذا وأكدت مديرية الحماية المدنية، أن الوقاية، تبقى أفضل سبيل لتجنب الحوادث.

كما ذكرت بأهمية احترام قانون المرور، والالتزام بالسرعة المحددة، وتجنب استعمال الهاتف أثناء القيادة.