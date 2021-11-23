وفاة 39 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

قامت وحدات الحماية المدنية بـ1438 تدخل، لأجل 799 حادث مرور، أدت إلى وفاة 39 شخص و جرح 937 آخرين، خلال أسبوع.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تبسة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث.

فيما جرح 7 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 15 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية بـ11515 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13017 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ65 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 99 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بـ719 تدخلا سمحت بإخـــماد 448 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 69 تدخل اثر 45 حريق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، في مجال العمليات المختلفة بـ 5948 تدخـل لتغطية 5203 عملية إسعاف و إنقاذ 372 شخص من الخطر.

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