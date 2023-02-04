وفاة 4 أشخاص وإنقاذ 68 آخرين إثر تسربات الغاز خلال يومين!

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 02 الى 04 فيفري 2023، 4372 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تدخلت وحدات الحماية، من أجل إنقاذ وإسعاف 68 شخص لديهم بداية إختناق جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون عبر عدة ولايات من الوطن.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المؤسسات الاستشفائية.

فيما تم تسجيل 04 وفيات مختنقين بغاز أحادي الكربون في كل من ولاية تيارت، غليزان، ميلة و تبسة. أين تم تحويل جثث الضحايا من قبل عناصر الحماية المدنية الى المستشفيات المحلية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 221 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الأخيرة وفاة 10 أشخاص وإصابة 256 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت أيضا الحماية المدنية من أجل إطفاء 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، قسنطينة ومسيلة.

ومكن تدخل إسعافات الحماية، من السيطرة على هذه الحرائق و منع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.